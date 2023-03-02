Петрова Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

2007 г.р.
2014 г.р.
2021 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2007

Дочь: Петрова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Викторович

Рождение ребёнка
06.01.2014

Сын: Петров Семён Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.2021

Дочь: Юренас Лилиана Эдуардовна

Отец ребёнка: Юренас Эдуард Стасио

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юренас Эдуард Стасио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Андрей Викторович

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