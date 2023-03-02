Петрова Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.2007
Дочь: Петрова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Викторович
Рождение ребёнка
06.01.2014
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.2021
Дочь: Юренас Лилиана Эдуардовна
Отец ребёнка: Юренас Эдуард Стасио
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юренас Эдуард Стасио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Андрей Викторович