Сигклитикия Семёновна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сигклитикия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Антон Никитич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Баяндина Лукия Антоновна

Отец ребёнка: Баяндин Антон Никитич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баяндин Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Баяндин Антон Никитич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Баяндин Матвей Антонович

Отец ребёнка: Баяндин Антон Никитич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)
Смерть
Неизвестно

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