Воробьёва Екатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьëв Никита Степанович
Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Воробьëва) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Воробьëва) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Воробьëв Александр Степанович
Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воробьëв Василий Степанович
Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович
Смерть
Неизвестно