Воробьёва Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Екатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьëв Никита Степанович

Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьëв Степан Семенович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Воробьëва) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Воробьëва) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воробьëв Александр Степанович

Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Воробьëв Василий Степанович

Отец ребёнка: Воробьëв Степан Семенович

Смерть
Неизвестно

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