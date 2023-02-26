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Пелагия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

29.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1799

Дочь: Ульяния Ефремова

Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1801

Дочь: Параскева Ефремова

Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1806

Дочь: Елизавета Ефремова

Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилняков Ефрем Семёнов

Смерть
29.11.1839
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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