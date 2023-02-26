Пелагия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти29.11.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1799
Дочь: Ульяния Ефремова
Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов
Рождение ребёнка
10.10.1801
Дочь: Параскева Ефремова
Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов
Рождение ребёнка
06.09.1806
Дочь: Елизавета Ефремова
Отец ребёнка: Пилняков Ефрем Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1839