Албаева (Семисалова) Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения23.02.1930
Дата смерти28.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Кубова (Албаева) Валентина
Отец ребёнка: Албаев Василий Петрович
Стрелка-на-Ангаре, Красноярского края
Рождение ребёнка
14.05.1961
Дочь: Сиротинина (Албаева) Анна
Отец ребёнка: Албаев Василий Петрович
Стрелка-на-Ангаре, Красноярского края
Смерть
28.09.1991
посёлок Стрелка на Ангаре, Красноярского края
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос. Стрелка на Ангаре, Красноярского края