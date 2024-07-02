Албаева (Семисалова) Александра Антоновна 23.02.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Албаева (Семисалова) Александра Антоновна

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Место рождения

Ильинка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.02.1930

Дата смерти

28.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930

Отец: Семисалов Антон Филиппович

Мать: Лантратова (Лантратова) Прасковья Ивановна

Ильинка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Муж: Албаев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албаев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кубова (Албаева) Валентина

Отец ребёнка: Албаев Василий Петрович

Стрелка-на-Ангаре, Красноярского края
Рождение ребёнка
14.05.1961

Дочь: Сиротинина (Албаева) Анна

Отец ребёнка: Албаев Василий Петрович

Стрелка-на-Ангаре, Красноярского края
Смерть
28.09.1991
посёлок Стрелка на Ангаре, Красноярского края
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос. Стрелка на Ангаре, Красноярского края

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