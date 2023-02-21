Зайцева Ксения Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1868 ст.
Сын: Зайцев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай Семёнович
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно