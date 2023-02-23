Алашеева Екатерина Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеева Екатерина Онисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Алашеева Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Алашеева

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алашеев (однодворец) Петр Илларионович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алашеев (однодворец) Иван Илларионович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.06.1866
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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