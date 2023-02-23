Алашеева Екатерина Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти16.06.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Алашеева Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Алашеева
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1837
Смерть
16.06.1866