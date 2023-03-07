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Алашеева Мария Илларионовна

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алашеев (однодворец) Илларион Филиппович

Мать: Алашеева Екатерина Онисимовна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1854

Сын: Илья Давидович

Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Иван Давидович

Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Матрена Давидовна

Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещанин Давид Викторович

Смерть
Неизвестно
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