Алашеева Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
11.03.1854
Сын: Илья Давидович
Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Иван Давидович
Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович
Рождение ребёнка
20.03.1858
Дочь: Матрена Давидовна
Отец ребёнка: Мещанин Давид Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно