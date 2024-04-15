Ковалев Кирилл Борисович
Место рождения
Дата рождения08.06.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1874 ст.
Отец: Ковалев Борис Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-N?i=678&cc=3511744
Крещение
09.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
19.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Иванович Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно