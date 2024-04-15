Ковалев Кирилл Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Кирилл Борисович

Ковалев Кирилл Борисович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.06.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1831 и 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1874 ст.

Отец: Ковалев Борис Денисович

Мать: Ковалева Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-N?i=678&cc=3511744
Крещение
09.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
19.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Иванович Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close