Мишекин Тихон Илларионов
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1880
Дата смерти13.08.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1880
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1880
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище