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Мишекин Тихон Илларионов

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1880

Дата смерти

13.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1880

Отец: Мишекин Илларион (Антипов)

Мать: Мишекина Ирина Андреева

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1880
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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