Куйванен (Малкки) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
17.12.1911
Сын: Куйванен Тойво-Андрей Фомич
Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Куйванен Эмиль-Андрей Фомич
Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич
Рождение ребёнка
26.11.1915
Дочь: Аман (Куйванен) Ольга Фоминична
Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич
Рождение ребёнка
12.10.1919
Дочь: (Куйванен) Элина Фоминична
Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1923
Сын: Куйванен Вяйнё Фомич
Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич
Смерть
Неизвестно