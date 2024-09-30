Куйванен (Малкки) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Малкки) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Куйванен Фома Андреевич

Рождение ребёнка
17.12.1911

Сын: Куйванен Тойво-Андрей Фомич

Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Куйванен Эмиль-Андрей Фомич

Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.11.1915

Дочь: Аман (Куйванен) Ольга Фоминична

Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1919

Дочь: (Куйванен) Элина Фоминична

Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1923

Сын: Куйванен Вяйнё Фомич

Отец ребёнка: Куйванен Фома Андреевич

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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