Давлетшин Камиль Шамилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетшин Камиль Шамилевич

Давлетшин Камиль Шамилевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2014

Отец: не указан

Мать: Мифтахова Гульназ Гусмановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close