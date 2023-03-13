$24
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Копыловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Копыловъ Никита
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1743
Сын: Копыловъ Алексей
Отец ребёнка: Копыловъ Никита
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Копыловъ Никита
Козьи ноги
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кисилева Ирина
Отец ребёнка: Копыловъ Никита
Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копыловъ Никита