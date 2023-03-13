$24 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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$24

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Копыловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Копыловъ Никита

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1743

Сын: Копыловъ Алексей

Отец ребёнка: Копыловъ Никита

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Копыловъ Никита

Козьи ноги
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кисилева Ирина

Отец ребёнка: Копыловъ Никита

Козьи ноги
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копыловъ Никита

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