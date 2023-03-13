Копыловъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыловъ Алексей

Место рождения

Козьи ноги

Дата рождения

1743

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Копыловъ Никита

Мать: $24

Козьи ноги
Смерть
1759
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