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Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1847
Дочь: Гликерия (по крёстному)
Мать ребёнка: Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Тимофеева
Смерть
До 1847