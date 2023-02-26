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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1847

Дочь: Гликерия (по крёстному)

Мать ребёнка: Марфа Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Тимофеева

Смерть
До 1847
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