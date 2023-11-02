Каплан Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплан Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каплан Руслан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боррель Владимир

Отец ребёнка: Боррель Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боррель Полина

Отец ребёнка: Боррель Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боррель Никита

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