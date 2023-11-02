Каплан Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каплан Руслан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боррель Владимир
Отец ребёнка: Боррель Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боррель Полина
Отец ребёнка: Боррель Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боррель Никита