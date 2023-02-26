Василий Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1848

Жена: Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1848
сельцо Варушенки
дворовой
Смерть
Неизвестно
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