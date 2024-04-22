Ибрагимов Аким Мустафаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Аким Мустафаевич

Место рождения

Сухум, Город Сухум

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухум, Город Сухум
Рождение ребёнка
?.12.1957

Дочь: Ибрагимова Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Чеблукова Юлия Павловна

Рождение ребёнка
15.02.1966

Дочь: Ибрагимова Светлана Акимовна

Мать ребёнка: Чеблукова Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеблукова Юлия Павловна

Смерть
Неизвестно
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