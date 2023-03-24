Tamelander Fredrik Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTamelander Fredrik Wilhelm

Tamelander Fredrik Wilhelm

avatar

Место рождения

Suomen kadetikoulu Hamina, Hamina (швед. Fredrikshamn), Kymenlaakso, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.04.1836

Дата смерти

15.09.1864

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836

Отец: Tamelander Adolf Wilhelm

Мать: Tamelander Adolfina-Charlotta

Suomen kadetikoulu Hamina, Hamina (швед. Fredrikshamn), Kymenlaakso, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
15.09.1864
Pietari, Venäjä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close