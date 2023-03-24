Tamelander Fredrik Wilhelm
Место рожденияSuomen kadetikoulu Hamina, Hamina (швед. Fredrikshamn), Kymenlaakso, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения03.04.1836
Дата смерти15.09.1864
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836
Suomen kadetikoulu Hamina, Hamina (швед. Fredrikshamn), Kymenlaakso, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
15.09.1864
Pietari, Venäjä, ОПРЕДЕЛИТЬ