Савельева Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Савельев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно