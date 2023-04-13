Савельева Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Савельев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Василий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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