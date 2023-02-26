Кузнецова Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ксения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Фёкла Александрова

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев

Рождение ребёнка
06.05.1867

Дочь: Елена Александрова

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кузнецов Иосиф Александров

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Кузнецов Яков Александров

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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