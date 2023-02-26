Кузнецова Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Фёкла Александрова
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
06.05.1867
Дочь: Елена Александрова
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кузнецов Иосиф Александров
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Кузнецов Яков Александров
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Яковлев
Смерть
Неизвестно