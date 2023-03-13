Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петровъ Семенъ

Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шаранова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила

Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Кирилловъ

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