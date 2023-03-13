Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петровъ Семенъ
Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шаранова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила
Отец ребёнка: Петръ Кирилловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Кирилловъ