Евтеева (Курчук) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтеева (Курчук) Эльвира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Евтеев Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтеев Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтеев Александр Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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