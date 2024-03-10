Евтеева (Курчук) Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтеев Александр Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно