Шувеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Шувеев Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Колобаева Ольга Иванова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно