Чернавин Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чернавина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Чернавина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чернавина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Чернавина Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно