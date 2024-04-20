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Чернавин Алексей Матвеевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Чернавина Евдокия Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чернавина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Чернавина Евдокия Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чернавина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Чернавина Евдокия Дмитриевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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