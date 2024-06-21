Мазнев Алексей Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мазнев Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазнев Федор

Мать: Мазнева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мазнева) Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Мазнева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазнева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мазнева) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Мазнева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазнева Александра

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