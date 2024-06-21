Мазнев Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазнев Федор
Мать: Мазнева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мазнева) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Мазнева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазнева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мазнева) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Мазнева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазнева Александра