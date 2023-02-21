Разинькина Авдотья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1807 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1807 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Разинькина Акилина Ларионова
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Рождение ребёнка
23.09.1816
Сын: Разинькин Никита Ларионов
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Рождение ребёнка
До 15.06.1819 ст.
Дочь: Разинькина Акилина Ларионова
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Разинькина Вера Ларионова
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов
Смерть
После 1858