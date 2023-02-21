Разинькина Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазинькина Авдотья Михайлова

Разинькина Авдотья Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1807 ст.

Муж: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1807 ст.

Сын: Разинькин Ефим Ларионов

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Разинькина Акилина Ларионова

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1816

Сын: Разинькин Никита Ларионов

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 15.06.1819 ст.

Дочь: Разинькина Акилина Ларионова

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Разинькина Вера Ларионова

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Разинькин Иван Ларионов

Отец ребёнка: Разинькин Ларион Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close