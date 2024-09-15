Агалаков Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агалаков Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Агалаков Никифор Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Никифора Дехтерева, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Агалаков Андрей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Никифора Дехтерева, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1875 по 1877

Сын: Агалаков Елизар Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Никифора Дехтерева, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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