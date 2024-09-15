Агалаков Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Агалаков Никифор Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Агалаков Андрей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1875 по 1877
Сын: Агалаков Елизар Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно