Тарасова Домна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
11.04.1885
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно