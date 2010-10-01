Лозян Лена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1934
Дата смерти?.10.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934
Отец: Ершов Леонид Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1960
Дочь: Лозян Ирина Электроновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровский край, пос.Монгохто
Смерть
?.10.2010