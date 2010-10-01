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Лозян Лена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1934

Дата смерти

?.10.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934

Отец: Ершов Леонид Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1960

Дочь: Лозян Ирина Электроновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровский край, пос.Монгохто
Смерть
?.10.2010
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