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Усачёва Елена Ефимовна
Усачёва Елена Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Усачёв Ефим Иванович
1815 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец:
Усачёв Ефим Иванович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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