Усачёва Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва Елена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Усачёв Ефим Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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