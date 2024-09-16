Миронова-Авраамова (Гаврилова) Авдотья(Евдокия) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Бракосочетание
25.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1828 ст.
Дочь: Филиппова-Самойлова-Федорова (Тимофеева) Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1830 ст.
Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Антип Анисимович
Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.10.1831 ст.
Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Иоанн(Иван) Анисимович
Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.
Дочь: Филиппова-Самойлова-Федорова (Тимофеева) Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.03.1836 ст.
Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно