Миронова-Авраамова (Гаврилова) Авдотья(Евдокия) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова-Авраамова (Гаврилова) Авдотья(Евдокия) Тимофеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1780 г.р.

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Авраамов (Миронов) Тимофей Гаврилович

Мать: Михайлова Прасковья Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1827 ст.

Муж: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1828 ст.

Дочь: Филиппова-Самойлова-Федорова (Тимофеева) Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1830 ст.

Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Антип Анисимович

Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1831 ст.

Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Иоанн(Иван) Анисимович

Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1834 ст.

Дочь: Филиппова-Самойлова-Федорова (Тимофеева) Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1836 ст.

Сын: Филиппов-Самойлов-Федоров (Тимофеев) Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Самойлов-Федоров (Филиппов) Анисим Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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