Черкасов Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Черкасов Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Черкасов Николай
Мать ребёнка: не указана
Аламасово, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно