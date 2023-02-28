Черкасов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Ефим

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Место рождения

Порзамка, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасов Василий

Мать: не указана

Порзамка, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Черкасов Федор

Мать ребёнка: не указана

Порзамка, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Черкасов Николай

Мать ребёнка: не указана

Аламасово, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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