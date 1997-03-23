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Васильева Алёна Андреевна
Васильева Алёна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1997
Пол
Женский
Отец
Васильев Андрей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Федотова (Потеряхина) Наталья Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1997
Отец:
Васильев Андрей Владимирович
Мать:
Федотова Наталья Александровна
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