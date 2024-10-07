Сухляева Екатерина Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухляева Екатерина Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

1868 г.р.
1870 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухляев Власий Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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