Сухляева Екатерина Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно