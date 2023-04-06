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(Холопова) Александра Павловна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: Холопов Павел Григорьевич

Мать: Холопова Раиса Ивановна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.02.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и законная жена его Лариса Иванова, православные. Восприемники: села Великого крестьянин Василий Григорьев Холопов и крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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