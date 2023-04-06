(Холопова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения19.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Отец: Холопов Павел Григорьевич
Мать: Холопова Раиса Ивановна
Крещение
20.02.1903
Родители: села Великого крестьянин Павел Григорьев Холопов и законная жена его Лариса Иванова, православные. Восприемники: села Великого крестьянин Василий Григорьев Холопов и крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно