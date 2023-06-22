Дмитриев Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смерти22.04.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Дмитриев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Дмитриев Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Дмитриев Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Дмитриева Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна
Смерть
22.04.1901
Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
От старости в 85 лет