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Дмитриев Афанасий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

22.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Дмитриев Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Дмитриев Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Дмитриев Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Дмитриева Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дмитриева Анисья Николаевна

Смерть
22.04.1901
Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
От старости в 85 лет

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