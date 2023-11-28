Клоус Рудольф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1945
Отец: Клоус Иоганнс Константинович
Рождение ребёнка
14.10.1971
Дочь: Бунакова Марина Рудольфовна
Мать ребёнка: Клоус Елезавета Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1973
Дочь: Клоус Татьяна Рудольфовна
Рождение ребёнка
29.09.1979
Сын: Клоус Константин Рудольфович
Мать ребёнка: Клоус Елезавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно