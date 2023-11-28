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Клоус Рудольф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1945

Отец: Клоус Иоганнс Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1971

Дочь: Бунакова Марина Рудольфовна

Мать ребёнка: Клоус Елезавета Михайловна

Рождение ребёнка
?.06.1973

Дочь: Клоус Татьяна Рудольфовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1979

Сын: Клоус Константин Рудольфович

Мать ребёнка: Клоус Елезавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клоус Елезавета Михайловна

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