Благонравова (Богуславская) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравова (Богуславская) Софья Фёдоровна

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Место рождения

Юрьев-Польский

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьев-Польский
Рождение ребёнка
1869

Сын: Благонравов Василий Петрович

Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
06.05.1877

Дочь: Тюремнова Александра Петровна

Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благонравов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович

Образование
Неизвестно
образование домашнее
Смерть
1898
Гаврилов-Посад
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