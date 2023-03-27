Благонравова (Богуславская) Софья Фёдоровна
Место рожденияЮрьев-Польский
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрьев-Польский
Рождение ребёнка
1869
Сын: Благонравов Василий Петрович
Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
06.05.1877
Дочь: Тюремнова Александра Петровна
Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благонравов Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Благонравов Петр Фёдорович
Образование
Неизвестно
образование домашнее
Смерть
1898
Гаврилов-Посад