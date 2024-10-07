Борисов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиДо ?.10.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1882
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1883
Дочь: (Борисова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Серова) Вера Леонтьевна
Смерть
До ?.10.1884