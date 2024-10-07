Борисов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Василий Андреевич

Борисов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

До ?.10.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1882

Жена: Иванова (Серова) Вера Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1883

Дочь: (Борисова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Серова) Вера Леонтьевна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До ?.10.1884

Мы используем куки для улучшения работы сайта.