Мохнатая (Голубова) Неизвестно Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМохнатая (Голубова) Неизвестно Валентиновна

Мохнатая (Голубова) Неизвестно Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Голубов Валентин Александрович

Мать: Голубова Зоя Эрнестовна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Зарицкая Анна Славьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close