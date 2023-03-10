Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Суворов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно