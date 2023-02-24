Арзамасова (Кежаева) Полина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Арзамасов Никита Ефимович
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смысловская Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно