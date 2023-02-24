Арзамасова (Кежаева) Полина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасова (Кежаева) Полина Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кежаев Фрол Алексеевич

Мать: Кежаева Агрипина Гавриловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Арзамасов Никита Ефимович

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Арзамасов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смысловская Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арзамасов Ефим Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасов Ефим Феодорович

Смерть
Неизвестно
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