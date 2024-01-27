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Болдырева Христина Ерофеева

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Bolderoff Болдырев Герасим Севостьянович

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783

Сын: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мила Севостьяновна

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафия Севостьяновна

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Василиса Севостьяновна

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович

Смерть
Неизвестно
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