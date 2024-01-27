Болдырева Христина Ерофеева
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1781
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мила Севостьяновна
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафия Севостьяновна
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Василиса Севостьяновна
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Севостьян Карпович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно