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Сальникова Степанида Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Илья Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1848 ст.

Муж: Сальников Григорий Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сальников Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Сальников Григорий Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1864 ст.

Сын: Сальников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сальников Григорий Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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