Сальникова Степанида Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Илья Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1848 ст.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сальников Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Сальников Григорий Архипович
Рождение ребёнка
19.09.1864 ст.
Сын: Сальников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Сальников Григорий Архипович
Смерть
Неизвестно