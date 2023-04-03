Белова (Амосова) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Малиновская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Арсентьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ленина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Арсентьевич
Смерть
Неизвестно