Белова (Амосова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Амосова) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Малиновская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Арсентьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ленина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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