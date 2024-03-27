Котлер (Шафирова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шафиров Владимир
Мать: Шафиров Ханна Иосифовна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Файфер Вера
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Ганя
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Хана
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: София
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Котлер Моисей
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
с.Захарово, Красночикойский район, Читинская область
Рождение ребёнка
03.09.1914
Сын: Котлер Иосиф
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Котлер Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котлер Лазарь
Смерть
Неизвестно