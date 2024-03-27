Котлер (Шафирова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлер (Шафирова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

До 1900 г.р.
Около 1903 г.р.
1905 г.р.
Около 1906 г.р.
Около 1907 г.р.
Около 1910 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шафиров Владимир

Мать: Шафиров Ханна Иосифовна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Файфер Вера

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Ганя

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Хана

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: София

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Котлер Моисей

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

с.Захарово, Красночикойский район, Читинская область
Рождение ребёнка
03.09.1914

Сын: Котлер Иосиф

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Котлер Лазарь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котлер Лазарь

Смерть
Неизвестно
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