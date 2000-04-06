(Гойхман) Ривва (Рива) Анчелевна (Антоновна) 30.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гойхман) Ривва (Рива) Анчелевна (Антоновна)

Место рождения

м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина

Дата рождения

30.07.1926

Дата смерти

06.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926

Отец: Гойхман Аншил (Аншел Анчел Антон) (Аншел, Анчел, Антон) Бен Мойше Акоен

Мать: Гойхман (Бронфман) Симха (Сима) Бенционовна

м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Смерть
06.04.2000
г. Воронеж, Российская Федерация

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