(Гойхман) Ривва (Рива) Анчелевна (Антоновна)
Место рождениям. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Дата рождения30.07.1926
Дата смерти06.04.2000
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926
Отец: Гойхман Аншил (Аншел Анчел Антон) (Аншел, Анчел, Антон) Бен Мойше Акоен
м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Смерть
06.04.2000
г. Воронеж, Российская Федерация