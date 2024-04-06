Васильчук Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938
Отец: Кабрин Андрей Николаевич
Мать: Кабрина Нина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Васильчук Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1966
Дочь: Васильчук Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1968
Дочь: Васильчук Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1973
Дочь: Васильчук Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1975
Дочь: Васильчук Нина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1978
Сын: Васильчук Андрей Николаевич
Отец ребёнка: не указан