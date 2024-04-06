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Васильчук Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938

Отец: Кабрин Андрей Николаевич

Мать: Кабрина Нина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчук Николай Семёнович

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Васильчук Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1966

Дочь: Васильчук Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.05.1968

Дочь: Васильчук Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.1973

Дочь: Васильчук Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1975

Дочь: Васильчук Нина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1978

Сын: Васильчук Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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