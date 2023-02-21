Муравьёва (Колокольцова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1795
Сын: Муравьёв Никита Михайлович
Отец ребёнка: Муравьёв Михаил Никитич
Рождение ребёнка
19.03.1802 ст.
Сын: Муравьёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Муравьёв Михаил Никитич
Смерть
1848