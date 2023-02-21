Муравьёва (Колокольцова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьёва (Колокольцова) Екатерина Фёдоровна

Муравьёва (Колокольцова) Екатерина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1794 ст.

Муж: Муравьёв Михаил Никитич

Рождение ребёнка
10.08.1795

Сын: Муравьёв Никита Михайлович

Отец ребёнка: Муравьёв Михаил Никитич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1802 ст.

Сын: Муравьёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Муравьёв Михаил Никитич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close